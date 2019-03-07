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МИД РФ: Москва приветствует усилия сторон ливийского конфликта по стабилизации в стране

В России считают важным поиск ливийскими деятелями договоренностей в интересах национального примирения, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Москва позитивно воспринимает проведение в Абу-Даби встречи премьер-министра Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По поступающей информации, рассматривались ключевые проблемы ливийского урегулирования, включая задачи завершение переходного периода в Ливии путем проведения всеобщих выборов и формирования единых государственных институтов, - отметила Захарова. - В Москве позитивно воспринимают состоявшиеся в Абу-Даби контакты. Мы считаем важным продолжение поиска ведущими ливийскими деятелями при поддержке ООН взаимоприемлемых договоренностей в интересах национального примирения и стабилизации в стране".

27 февраля Сарадж и Хафтар провели в Абу-Даби переговоры по приглашению спецпредставителя генсека ООН в Ливии Гасана Саламе. После ее завершения Миссия ООН по поддержке в Ливии сообщила, что стороны "согласились с необходимостью завершения переходного периода посредством проведения всеобщих выборов как способа сохранения стабильности в Ливии и объединения ее институтов".

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РоссияЛивияЗахарова, Мария Владимировна
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