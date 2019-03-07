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Ситуация на Корейском полуострове

Россия намерена поддержать в СБ ООН урегулирование ситуации по КНДР

Как сообщил диписточник, это может быть политический сигнал, либо набор каких-то предложений

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Россия намерена отправить через Совет Безопасности ООН сигнал в поддержку урегулирования на Корейском полуострове. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС по итогам саммита США - КНДР в Ханое один из российских дипломатов, работающих на корейском направлении.

"Содержание этого сигнала может быть разным, - пояснил собеседник агентства. - Это может быть политический сигнал, а может быть и набор каких-то конкретных предложений, прежде всего по ревизии санкционного режима в отношении КНДР".

Теги
КНДРРоссияСитуация на Корейском полуострове
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