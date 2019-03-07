Захарова: доклад Мюллера станет еще одним эпизодом внутриполитической борьбы в США

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Публикация доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы имевших место попытках РФ повлиять на выборы в Соединенных Штатах станет еще одним эпизодом внутриполитического противостояния в этой стране. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Президентская кампания 2016 года была основана на внешнем факторе, внешнего чуть ли не врага. На этом и построено все остальное внутриполитическое противостояние в США на российской теме, которая хорошо разогрета, - сказала дипломат. - Поэтому и данный сюжет также никаким образом не выпадает из этой целостной картины внутриполитического противостояния в США".

Ранее конгрессмены-демократы представили в Палату представителей Конгресса США законопроект, предусматривающий обязательную публикацию доклада по итогам проводимого Мюллером расследования, а в конце января аналогичный законопроект был внесен на рассмотрение Сената. 15 января министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената сообщил, что доклад Мюллера будет носить конфиденциальный характер. При этом он заверил законодателей, что сделает все возможное, чтобы широкая общественность получила как можно больше информации о расследовании.

Глава Белого дома Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.