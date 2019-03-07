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Кризис в Сирии

Захарова: возвращению Сирии в ЛАГ препятствует желание Запада помешать этому процессу

Официальный представитель МИД РФ отметила положительный эффект от возвращения в Лигу арабских государств как для самой Сирии, так и для государств региона

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Запад пытается доказать состоятельность своей политики на Ближнем Востоке, препятствуя возвращению Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Попытка наших западных партнеров, которые представляют и возглавляют соответствующую коалицию, всяческим образом не допустить того, что станет для них очередным проявлением неудавшийся политики в регионе, возвращения Дамаска в ЛАГ <...> и есть препятствие, - сказала она. - Других препятствий никто не видит".

Как пояснила Захарова, нормализация отношений Дамаска с арабскими странами, которая "уже полным ходом идет", подрывает состоятельность концепции Запада относительно того, что "только смена режима дает возможность стране развиваться как внутри границ, так и за их пределами".

Дипломат отметила положительный эффект от возвращения в лигу как для самой Сирии, так и для соседних государств. Захарова отметила, что ЛАГ - это структура, регулирующая жизнь региона, она не может полностью функционировать, если страна, представляющая "целую палитру и проблем, и перспектив" этого региона не входит в число ее участников.

Ранее сообщалось, что вопрос о возвращении Сирии в ЛАГ будет рассмотрен в ходе саммита, который пройдет 31 марта 2019 года в Тунисе.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала внутреннего конфликта. Большинство арабских стран отозвало своих послов из Дамаска и свернуло торговые связи с Сирией.

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ТунисСирияРоссияКризис в СирииЗахарова, Мария Владимировна
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