Посольство РФ потребовало Лондон представить информацию о расследовании убийства Глушкова

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне направило ноту британским властям с требованием представить официальную информацию о расследовании убийства российского бизнесмена Николая Глушкова в преддверии первой годовщины его смерти. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь диппредставительства.

"7 марта посольство направило очередную ноту в Форин оффис с требованием представить официальную, пусть даже и предварительную информацию о проведенных следственных действиях", - сказал дипломат, добавив, что "к сожалению, британская сторона продолжает игнорировать наши многочисленные запросы о ходе расследования убийства бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" Николая Глушкова на территории Великобритании".

"Накануне 12 марта намерены опубликовать заявление посольства в связи с годовщиной очередной таинственной смерти российского гражданина в Соединенном Королевстве", - добавили в диппредставительстве.

Глушков был обнаружен мертвым 12 марта в своей квартире в районе Нью-Малден. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие также не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.

Скотленд-Ярд ведет расследование по делу об убийстве Глушкова. Ранее в полиции сообщили, что ее сотрудниками было получено 286 свидетельских показаний, а также изъято 1086 вещественных доказательств. При этом там также отмечали, что "на данном этапе нет ничего, что указывало бы на какую-либо связь" убийства Глушкова с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Не было также выявлено свидетельств того, что российский бизнесмен мог быть отравлен.

16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Однако официальный Лондон не идет на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России.