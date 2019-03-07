Небензя: ОБСЕ должна заняться проблемой разгула неонацизма на Украине

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна заняться проблемой разгула неонацизма и нарушениями прав человека на Украине. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"Мандат ОБСЕ не ограничивается Донбассом и распространяется на всю территорию Украины", - обратил внимание дипломат после доклада Совбезу председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака.

"В частности, Специальная мониторинговая миссия (СММ) должна следить за ситуацией с правами человека и нацменьшинств, включая языковые, религиозные и образовательные, на всей территории Украины и поддерживать их соблюдение, уделять пристальное внимание таким вопросам, как разгул неонацизма, фальсификация истории, преследование журналистов, которые в современной Украине бурно расцвели", - подчеркнул Небензя.