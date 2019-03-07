Постпред РФ при ОБСЕ: Эстония должна прекратить дискриминацию в сфере образования

ВЕНА, 7 марта. /ТАСС/. Россия требует от Эстонии прекратить дискриминацию русскоязычного населения в сфере образования и призывает верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Постпред указал, что в Эстонии продолжается масштабная кампания по ликвидации русскоязычного образования, высшее образование на русском языке в этой стране уже свернуто, и теперь ведется подготовка к переходу на полностью эстоноязычное среднее образование. Такая политика замаскирована под идею "единой школы", где предполагается совместное обучение русских и эстонских школьников на эстонском языке, при этом в эстонских средствах массовой информации тиражируются заявления о "полезности, востребованности и оптимальности" единой системы обучения. "На местном уровне ведется активная обработка руководства русскоязычных школ. В случае проявления директорами учебных заведений нелояльности их принуждают к увольнению, как это, например, произошло в городской гимназии практически полностью русскоязычного города Кохтла-Ярве", - сказал он.

"Требуем от Эстонии прекратить дискриминацию в сфере языков и образования. Призываем профильные структуры ОБСЕ, включая верховного комиссара по делам национальных меньшинств Л. Заньера, государства-участников, в том числе в рамках Евросоюза, обратить внимание на эту ситуацию", - сказал Лукашевич.

По словам постпреда, президент Эстонии Керсти Кальюлайд 24 февраля на приеме по случаю Дня независимости Эстонии заявила, что большинство местных партий якобы выступают за "единую школьную систему на эстонском языке", которая "не делила бы людей на две общины" и, по сути, приравняла русскую школу к угрозе эстонскому языку, культуре и государственной независимости. "Другими словами, угрозой названы русские жители страны, которые составляют четвертую часть всего населения прибалтийского государства", - сказал дипломат.

В Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. На русском языке в них могут преподавать не более 40% общего количества предметов.