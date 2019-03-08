Россия и Сирия призвали США пересмотреть позицию по отношению к сирийцам в "Эр-Рукбане"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Межведомственные координационные штабы России и Сирии вновь призывают США пересмотреть свою позицию относительно незаконно удерживаемых жителей лагеря "Эр-Рукбан". Об этом говорится в пятницу в их совместном заявлении.

"Мы в очередной раз призываем Соединенные Штаты пересмотреть свою позицию по отношению к сирийцам, безвинно страдающим в "Рукбане". Набраться храбрости и сделать наконец решительный шаг на встречу милосердию и человечности, подарив матерям и их детям в лагере свободу и возможность построить светлое будущее в родных местах", - говорится в документе.

"В то время, когда весь мир поздравляет прекрасную половину человечества со светлым праздником весны, Международным женским днем, десятки тысяч сирийских матерей с детьми продолжают находиться в катастрофических, нечеловеческих - лагерных условиях!" - говорится в сообщении.

В штабах отметили, что 8 марта является превосходным поводом для всех мужчин проявить лучшие качества, напомнив, что женщины в "Эр-Рукбане" ежедневно приходится сталкиваться с насилием, нищетой, болезнями и голодом.

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарную помощь ООН и сирийского правительства в лагерь. По данным Всемирной организации здравоохранения, в "Эр-Рукбане" находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети.