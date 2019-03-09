Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в четырех сирийских провинциях

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Боевики в течение суток обстреляли ряд населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Аки-Баэр, Кимсиба и Кермель (дважды) провинции Латакия, Ачан, Телль-Баззам и Эль-ходор-мар-Злия провинции Хама, Вреде, Ниц и Эль-Бурайдж провинции Алеппо, Эс-Салахия, Эль-Васита, Суккари, Абу-Омар, Ниха и Эль-Фхайль провинции Идлиб", - сказал он на брифинге.

Генерал добавил, что в прошедшие сутки США продолжали блокировать выход беженцев из лагеря "Эр-Рукбан", отказываясь пропустить автобусы для их эвакуации.