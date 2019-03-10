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Дело Сергея Скрипаля

Посольство РФ в Великобритании хочет пообщаться с персоналом больницы Солсбери

По словам посла России в Британии Александра Яковенко, важно понять, как так получилось, что половина больницы оказалась напичкана специалистами по работе с химическими отравляющими веществами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании намерено встретиться в сотрудниками больницы в Солсбери, где проходили лечение бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

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"Мы хотели бы побеседовать с персоналом больницы, мы хотели бы посмотреть, как лечили, чем лечили. Как так получилось, что половина больницы оказалась напичкана специалистами по работе с химическими отравляющими веществами, обычная больница в Солсбери", - сказал посол РФ.

Ранее Яковенко заявил, что посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с запросом результатов годового расследования по инциденту в Солсбери, сопроводив ее докладом, который приурочен к первой годовщине инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

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ВеликобританияРоссияЯковенко, Александр ВладимировичДело Сергея СкрипаляСкрипаль, Сергей Викторович
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