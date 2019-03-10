Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в двух провинциях Сирии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Боевики в течение суток обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама. Об этом сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Касталь-эль-Бордж, Дахр-абу-Асад, Руайсет-Искандер... провинции Латакия, населенных пунктов Телль-Баззам, Умм-Саридж, Махарда, Эль-Джайез и Шаара провинции Хама", - сказал он на брифинге.

Генерал добавил, что в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев "Эр-Рукбан" для возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

"Сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов. Отказ американской стороны гарантировать безопасный выход беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" через контролируемую США 55-километровую зону вокруг базы в Эт-Танфе и обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан", - подчеркнул генерал.

Купчишин также отметил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.