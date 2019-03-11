Замглавы МИД КНДР вылетел в Москву для консультаций по двусторонним связям

ПХЕНЬЯН, 11 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль вылетел из Пхеньяна в Москву для встречи с руководством внешнеполитического ведомства России. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

Отмечается, что основным пунктом программы визита Им Чхон Иля в Москву является проведение консультаций с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым. Как подчеркивается в сообщении посольства, "курирующие двусторонние отношения заместители глав внешнеполитических ведомств подведут итоги работы, которая совместно была проделана в 2018 году, когда отмечалось 70-летие установления дипломатических отношений между КНДР и Советским Союзом".

"Набранные темпы двусторонних связей предстоит сохранить и в текущем, также знаменательном для российско-корейского сотрудничества году - 17 марта исполняется 70 лет со дня подписания первого договора об экономическом и культурном сотрудничестве между нашими странами", - отмечается в сообщении. По информации посольства, Игорь Моргулов и Им Чхон Иль обменяются мнениями по программе обменов делегациями, которая обещает быть весьма насыщенной, и по плану межмидовских контактов.

"По следам только что завершившегося [6 марта в Москве] 9-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству им предстоит вместе подумать над тем, что могут сделать дипломаты двух стран для того, чтобы достигнутые и зафиксированные в протоколе заседания договоренности были реализованы в полной мере", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что перед вылетом из Пхеньяна Им Чхон Иля в аэропорту Сунан провожал посол РФ Александр Мацегора, который пожелал своему коллеге успешной поездки в Россию.