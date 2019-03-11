Шаманов: развал ДРСМД может означать для Европы риски возвращения к холодной войне

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может означать для Европы риски возвращения к холодной войне, заявил в понедельник на брифинге для военных атташе председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"В любом случае развал Договора по ракетам средней и меньшей дальности может тяжело ударить по системе международной безопасности и стабильности. А для Европы это означало бы риски возвращения к худшим временам холодной войны. Причем сами американцы останутся в недосягаемости", - сказал Шаманов.