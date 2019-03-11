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Выход США и России из ДРСМД

Шаманов: развал ДРСМД может означать для Европы риски возвращения к холодной войне

Председатель комитета Госдумы по обороне сказал, что развал ДРСМД также может тяжело ударить по системе международной безопасности и стабильности
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может означать для Европы риски возвращения к холодной войне, заявил в понедельник на брифинге для военных атташе председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"В любом случае развал Договора по ракетам средней и меньшей дальности может тяжело ударить по системе международной безопасности и стабильности. А для Европы это означало бы риски возвращения к худшим временам холодной войны. Причем сами американцы останутся в недосягаемости", - сказал Шаманов.

Теги
Шаманов, Владимир АнатольевичВыход США и России из ДРСМД
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