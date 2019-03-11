{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шаманов: Россия не будет размещать новые ракеты в Европе раньше США

Председатель комитета Госдумы по обороне напомнил, что РФ оставляет за собой право на зеркальный ответ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия не намерена первой размещать ракеты cредней и меньшей дальности в регионах, где не будет аналогичного американского оружия, в том числе в Европе. Об этом заявил в понедельник на брифинге для военных атташе председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Он напомнил, что Россия оставляет за собой право действовать зеркально в вопросе разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а президент РФ Владимир Путин подписал указ о выходе России из договора.

"Но мы не намерены первыми размещать подобные перспективные вoоружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских cистем", - сказал Шаманов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШаманов, Владимир Анатольевич
Шаманов призвал ужесточить правила прохода иностранных военных кораблей по морской зоне РФ
Депутат отметил, что парламентарии готовы выступить с предложением ужесточить предложенные меры вплоть до присутствия на этих судах Погранслужбы ФСБ России
Читать полностью