Шаманов: Россия не будет размещать новые ракеты в Европе раньше США

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия не намерена первой размещать ракеты cредней и меньшей дальности в регионах, где не будет аналогичного американского оружия, в том числе в Европе. Об этом заявил в понедельник на брифинге для военных атташе председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Он напомнил, что Россия оставляет за собой право действовать зеркально в вопросе разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а президент РФ Владимир Путин подписал указ о выходе России из договора.

"Но мы не намерены первыми размещать подобные перспективные вoоружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских cистем", - сказал Шаманов.