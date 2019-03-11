Шаманов: США могут поставить 1200 боеголовок на носители, выведенные из-под учета по ДСНВ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. США могут разместить 1200 ядерных боеголовок, выведенных ими из-под учета в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в понедельник на брифинге для военных атташе председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"В минувшем году США осуществили в одностороннем порядке вывод из договора около сотни якобы переоборудованных СНВ: 56 ПУ [пусковых установок] "Трайдент-2" на подводных лодках, 41 бомбардировщик В-52Н, четыре т. н. учебные шахты. Перевели, по их словам, с ядерного в безъядерное состояние", - сказал он, подчеркнув, что Россия никак не может проверить эти данные.

"Это ни много ни мало 1200 боеголовок, это серьезно",- уточнил Шаманов.