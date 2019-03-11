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Председатель комитета Госдумы по обороне сравнил Трампа с Гитлером

Владимир Шаманов отметил, что у "заокеанских партнеров" угроза применения силы стала одним из самых действенных инструментов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне считает нынешнюю международную обстановку сопоставимой с 1935 годом, а действия администрации Трампа - подготовкой к совершению агрессии. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов на брифинге для военных атташе зарубежных стран об итогах деятельности по законодательному обеспечению обороны страны в 2018 году.

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"В целом ситуацию Комитет [Госдумы] оценивает как сопоставимую с 1935 годом, когда через два года после прихода к власти Гитлера страна стала создавать условия для того, чтобы совершить агрессию, и в 39-м году началась Вторая мировая война. Через четыре года! Два года Трамп у власти и мы видим эту сопоставимость", - сказал Шаманов.

По его словам, ситуация сопоставима, так как снижается порог применения военной силы, стирается грань между войной и миром, а демонстранция и угроза применения силы стали одним из самых действенных инструментов у "заокеанских партнеров".

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдШаманов, Владимир Анатольевич
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