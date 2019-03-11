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Шаманов: США впервые за много лет проигнорировали брифинг комитета Госдумы по обороне

Председатель комитета Госдумы по обороне сказал, что американской делегации отправляли приглашения. Но они остались без ответа

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Американская военная делегация впервые проигнорировала брифинг комитета Госдумы по обороне для иностранных атташе об итогах деятельности по законодательному обеспечению обороны РФ в 2018 году. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета, генерал-полковник Владимир Шаманов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

"Впервые за много лет среди нас нет американцев", - сказал Шаманов. Он отметил, что приглашения были направлены и американской делегации, однако они остались без ответа.

При этом, по его словам, в этом году на брифинге присутствуют представители "заметно большего, чем обычно, количества стран" - около 150 участников из почти 90 государств.

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