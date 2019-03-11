Военные РФ и САР считают, что США хотят уйти от ответственности за ситуацию в "Эр-Рукбане"

ТАСС, 11 марта. Вашингтон пытается переложить ответственность за гуманитарную катастрофу в лагере беженцев "Эр-Рукбан" на Москву и Дамаск. Об этом говорится в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, распространенном в понедельник.

"Вашингтон не заботит происходящая по его вине гуманитарная катастрофа в лагере, и он пытается переложить ответственность на Россию и Сирию. США выгодно как можно дольше удерживать лагерь временно перемещенных лиц под Эт-Танфом для обоснования своего незаконного присутствия на юге республики", - говорится в заявлении.

Отмечается, что боевики по-прежнему насильственно удерживают безвинных сирийских граждан, в том числе стариков, женщин и детей. "В качестве перового шага и акта доброй воли предлагаем совместными усилиями всех сторон немедленно эвакуировать из лагеря наиболее страдающую часть населения: больных, стариков, женщин и детей. Очень рассчитываем на конструктивную позицию американской стороны в решении этого важнейшего вопроса", - подчеркнули представители России и Сирии в совместном заявлении.

Главы координационных штабов еще раз обратились к мировому сообществу с просьбой "инициировать на всех международных и внутригосударственных площадках обсуждение проблем лагеря "Эр-Рукбан", связанных с катастрофическим положением находящихся в нем сирийцев", а также призвали американских партнеров к немедленному диалогу по выработке мер и конкретных решений для спасения беженцев лагеря.

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. С 20 февраля 2019 года действуют два мобильных пункта пропуска Джлеб и Эль-Гураб для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан", находящегося внутри 55-километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе.

5 марта Минобороны России сообщило, что с помощью спутников рядом с "Эр-Рукбаном" обнаружено кладбище с 300 новыми захоронениями, то есть лагерь фактически утратил свой статус, превратившись в "резервацию, где насильно удерживаются заложники". По данным ведомства, большинство построек в лагере не приспособлено для проживания зимой, там царит антисанитария, а обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных базарах, которые контролируют боевики.