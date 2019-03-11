Песков: журналистское расследование о "Тройке Диалог" не содержит особой новизны

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Журналистское расследования о выводе денег из РФ через офшорную сеть "Тройки Диалог" не содержит особой новизны, в нем есть устаревшие, искаженные и неверные данные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Там очень много фактов, которые были давно известны, они упоминались, что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно, с искажениями, поэтому особой новизны в этом расследовании не содержится", - сказал представитель Кремля.

Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в понедельник проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрием Чиханчиным. При этом пресс-секретарь не исключил, что на этой встрече глава ведомства может доложить президенту о ситуации вокруг этого расследования.

"Не могу сказать [будет ли Чиханчин докладывать президенту о ситуации вокруг расследования]", - сказал Песков. "Из Росфинмониторинга предварительная информация была, это расследование весьма путанное, какие- то эпизоды, которые там упоминались, достаточно старые, которые давно уже были в поле зрения ведомства, а по деталям не знаю. Если посчитает нужным, [то доложит]", - сказал Песков.

Ранее ряд СМИ опубликовал данные расследования журналистского проекта OCCRP "Центр исследования коррупции и организованной преступности", согласно которому инвестиционная компания "Тройка Диалог" под руководством Рубена Варданяна якобы создала сеть офшоров, через которую из России выводились деньги, в том числе с использованием криминальных схем. Среди получателей средств от фирм этой офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего окружения Рубена Варданяна.

В 2018 году в Росфинмониторинге сообщали, что в марте этого года должен состояться визит в РФ представителей группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (The Financial Action Task Force, FATF). Планировалось, что миссия FATF будет работать в РФ три недели. Помимо работы в Москве ее члены посетят еще два региона.