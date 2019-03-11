Путин пока не планирует встречу с главой МИД Австрии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи с приезжающей в Москву главой Министерства европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сейчас пока данных у меня на этот счет [о встрече Путина и Кнайсль] нет", - заявил он. "Пока каких-то решений нет, но если такая встреча состоится, мы вас проинформируем", - заверил представитель Кремля. Песков напомнил, что глава государства принимает далеко не всех руководителей МИД других стран, приезжающих в РФ.

Кнайсль посетит РФ 11-12 марта по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это ее второй визит в Москву, предыдущий состоялся в апреле 2018 года. Переговоры Кнайсль и Лаврова запланированы на 12 марта.

Владимир Путин уже встречался с Кнайсль. В частности, он был гостем на свадьбе министра, которая состоялась в Австрии в 2018 году.