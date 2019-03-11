Бомбы в шкатулках и игрушках. В Госдуме представили артефакты военной операции РФ в Сирии

Отдельное внимание на выставке уделено работе саперов, которым в Сирии пришлось столкнуться с разнообразными самодельными взрывными устройствами. Среди них - обыкновенные на вид шкатулки или напоминающие книги контейнеры, при попытке их открыть срабатывает размещенное внутри взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Открывается экспозиция демонстрацией современной экипировки военнослужащих российской армии, начиная от обычной полевой формы и заканчивая костюмами пилотов боевых вертолетов и самолетов, а также обмундированием войск специального назначения, включающим усиленные бронежилеты и приборы ночного видения.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Американские противотанковые комплексы, самодельные взрывные устройства в виде шкатулок и мягких игрушек, кустарные беспилотники и мотоциклы снабжения стали экспонатами открывшейся в понедельник в Госдуме выставки трофеев, захваченных российскими военными в ходе контртеррористической операции в Сирии.

Как поясняют интересующимся представители Минобороны, каждая сирийская провинция специализировалась на производстве отдельных видов товаров. Поэтому, к примеру, в Пальмире, где выращивались финики, террористами для производства взрывных устройств использовались емкости для хранения фиников. Алеппо - промышленный центр, там боевики для создания самодельных бомб применяли чугунное литье. Экстремисты прятали взрывные устройства и в детские игрушки.

"Устройства размещали в бутафорских камнях, по цвету идентичных настоящим, и обнаружить их миноискателем было невозможно, так как количество металла было минимальным, а срабатывали они благодаря датчикам движения", - пояснил специалист, добавив, что для борьбы с такими уловками у российских военных есть специальные искатели неконтактных взрывных устройств.

От ПТРК до двухстволок

Среди представленного на выставке вооружения - изъятые у боевиков в Сирии противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW производства США и аналогичные французские комплексы Milan, а также различные минометы - советские, американские и самодельные.

На выставке также представлены использовавшиеся террористами британские, немецкие и американские винтовки начала и середины XX века, автоматы, охотничьи и самодельные крупнокалиберные ружья.

Среди других самоделок - беспилотные летательные аппараты, позволявшие вести наблюдение или сбрасывать бомбы.

Снабжение боевиков

Судя по представленным трофеям, террористы имели возможность подкрепиться американскими и израильскими сухими пайками, а также провиантом в мешках с маркировкой Всемирной продовольственной программы ООН.

Как рассказали специалисты Минобороны, когда российские силы начали успешно уничтожать колонны снабжения боевиков, те были вынуждены перейти к использованию более легкого транспорта - мотоциклов, груженных ящиками. "Уничтожать мотоциклы по одному не стали, с помощью беспилотников выслеживали транспорт и точки сбора, затем разведка проверяла место, дожидались, когда схрон заполнится, после чего уничтожали его с воздуха", - пояснил специалист.

Завершается экспозиция мобильным набором лабораторной посуды американского производства. Согласно информационному стенду, при наличии такого "чемоданчика" квалифицированные специалисты могли создавать различные соединения, в том числе токсичные.