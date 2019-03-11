Делегация французских политиков посетит Крым с 13 по 16 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Делегация французских политиков во главе с президентом Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани посетит Крым с 13 по 16 марта и примет участие в торжествах по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Делегация французских политиков во главе с Мариани снова посетит Крым. Визит пройдет с 13 по 16 марта", - сказал Слуцкий. По его словам, в состав делегации войдут почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей. В рамках программы запланированы встречи с руководством Республики Крым и членами Молодежного парламента полуострова, посещение Французского воинского кладбища и культурного центра "Альянс Франсез".

Слуцкий напомнил, что Мариани уже дважды возглавлял делегации французских депутатов и сенаторов, которые побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах. Тогда, продолжил он, "благодаря этим поездкам Европа узнала, что в Крым и Севастополь вернулись в родную гавань - в состав России - по доброй воле крымчан". "Потом многие из этих политиков потеряли мандаты депутатов Национального собрания Франции, но от этого они не перестали называть белое белым, а черное черным, не изменив себе и здравому смыслу", - добавил парламентарий.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.