Замглавы МИД РФ обсудил на Коморских Островах сотрудничество по энергетике и транспорту

ТАСС, 11 марта. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов во время рабочей поездки в Морони встретился с президентом Коморских Островов Азали Ассумани и провел консультации с главой МИД Суефом Мохамедом аль-Амином, в ходе которых рассмотрел сотрудничество в энергетической и транспортной сферах. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Обсужден весь комплекс вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-коморских отношений с акцентом на продвижение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, включая строительство, морской транспорт, энергетику, подготовку кадров", - сообщили в дипведомстве.

"При рассмотрении представляющей взаимный интерес международной и региональной проблематики была подтверждена близость или совпадение принципиальных позиций России и Комор, основанных на стремлении к обеспечению справедливости и равноправия в мировых делах, - отметили в министерстве. - Подчеркнута необходимость поиска коллективных ответов на глобальные вызовы и угрозы, включая международный терроризм и пиратство у побережья Африки".

Стороны отметили обоюдную нацеленность Москвы и Морони "на активизацию и углубление политического диалога и координацию внешнеполитических подходов в рамках ООН и других авторитетных форумов", добавили в МИД.