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Госдума направила в кабмин 75 вопросов для отчета правительства

Отчет правительства состоится 17 апреля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума направила в кабмин 75 вопросов от депутатов для предстоящего отчета премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства за 2018 год. Об этом в понедельник журналистам по итогам заседания Совета Госдумы сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

"Сегодня утверждены были 75 вопросов от фракций, депутатов Госдумы, которые в предварительном порядке направлены в правительство для того, чтобы круг тем был понятен, - сказал Жуков. - И я думаю, что это поможет и в подготовке отчета правительства, и, как обычно, мы ожидаем ответов на эти вопросы в письменной форме".

Отчет правительства состоится 17 апреля. По времени выступление Медведева, как обычно, будет неограниченно.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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