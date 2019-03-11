Лавров: Россия всегда уважала и будет уважать суверенитет стран Латинской Америки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия на протяжении всей истории с уважением относилась к суверенитету и независимости стран Латинской Америки. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном открытии выставки редких книг и рукописей из собраний Российской государственной библиотеки (РГБ) "К берегам Латинской Америки".

"Россия всегда с уважением относилась к суверенитету и независимости стран Латинской Америки. Еще в конце позапрошлого века - в начале 20-го Российская империя установила дипломатические отношения со всеми государствами Латинской Америки, которые мы поддерживаем сейчас", - сказал министр. Он назвал показательным, что в 1907 году именно Россия первой решила пригласить представителей стран региона на вторую конференцию в Гааге для обсуждения острых на тот момент вопросов международной повестки дня.

Глава МИД РФ подчеркнул, что русские путешественники и дипломаты отмечали культурную общность и духовную близость между латиноамериканскими странами и Россией. Лавров отметил, что эти люди никогда не руководствовались экспансионистскими и неоколониальными планами. "Их вел неподдельный интерес к культуре и традициям этого уникального региона, его народов и поиск взаимовыгодных путей сотрудничества. Эти люди были вдохновлены желанием увидеть, понять, изучить этот самобытный регион", - указал министр, напомнив в том числе о переводчице и публицисте Лидии Лашеевой, в начале XX века объехавшей всю Южную Америку на велосипеде.

Лавров положительно оценил влияние на гуманитарные связи общин российских соотечественников, которые "служат связующим звеном в деле упрочения диалога по линии гражданских обществ". "Опираясь на сформированные на протяжении веков богатые традиции, гуманитарное сотрудничество между Россией и государствами Латинской Америки, мы сможем и впредь поступательно развивать наши отношения. Полезный вклад в общие усилия по укреплению взаимопонимания и доверия вносят такие мероприятия, как сегодняшняя выставка", - заключил Лавров.

В экспозиции представлены около 60 книжных памятников, ряд гравюр и рукописей, посвященных экспедициям в Латинскую Америку российских и советских ученых и исследователей, дипломатов, путешественников, поэтов, публицистов и художников XVIII-XX веков. Выставка будет работать один день, затем представленные на ней книги станут доступны в фондах РГБ.