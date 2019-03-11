Посольство России в Болгарии отвергло новые утверждения о вмешательстве в местные выборы

СОФИЯ, 11 марта. /ТАСС/. Посольство России решительно опровергло в понедельник очередные утверждения о якобы имевшей место хакерской атаке на сайты болгарских органов власти и вмешательстве в выборы в местные органы власти в 2015 году.

"В очередной раз, с сожалением, вынуждены констатировать голословность обвинений в наш адрес. Российская сторона неоднократно и на самом высоком уровне опровергала обвинения во вмешательстве в избирательные процессы за рубежом", - подчеркнул представитель российской дипмиссии, отвечая на вопрос ТАСС.

В понедельник на конференции "Кибербезопасность в Евросоюзе: способы ответить на нарастающие угрозы", которая проходила в Софии, начальник отдела кибербезопасности при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Болгарии Явор Колев сообщил, что спецслужбы Болгарии подозревают русскую хакерскую группу Fancy Bear в организации кибератак на сайты Центральной избирательной комиссии, МВД и других государственных органов во время выборов в местные органы власти в 2015 году.

"Группа связана с военной разведкой России и подозревается в атаках на болгарские сайты в 2015 году во время выборов, а также в манипуляциях во время процесса выборов в США, где их подозревают в просмотре корреспонденции представителей Демократической партии. Другая группа из сотрудников Китайской народной армии, также обвиняется ФБР в различных киберпреступлениях", - рассказал Колев, которого цитирует агентство bgnes.

Утверждения о кибератаках

В июле 2016 года в разгар предвыборной гонки США на сайте WikiLeaks была опубликована переписка сотрудников Национального комитета Демократической партии США, похищенная хакерами. Вашингтон выступил с утверждением, что за данной кибератакой стояла Россия. В ноябре 2018 года Американская компания Palo Alto Networks, занимающаяся разработкой систем кибербезопасности, сообщала, что зафиксировала серию кибератак со стороны группы под названием Sofacy, также известной как Fancy Bear или APT28 и якобы связанной с Россией.

В свою очередь компания Microsoft выступила с утверждением, что Fancy Bear предприняла кибератаку на ресурсы американских политических сил перед промежуточными выборами в Конгресс США. По словам компании, киберпреступники создали поддельные интернет-домены, которые выдавали себя за домены нескольких консервативных организаций США и американского Сената.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к хакерским нападениям, в которых ее обвиняют пресса, спецслужбы и правительства стран Запада.