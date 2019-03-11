Эксперт: ОЗХО в докладе по Сирии могла использовать данные некомпетентных источников

ГААГА, 11 марта. /ТАСС/. Данные источников, связанных с нелегальными вооруженными формированиями, могли быть использованы в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении химоружия в сирийской Думе в апреле 2018 года. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Гааге глава Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев.

"Пользуясь возможностью, мы обращаемся к ОЗХО [с просьбой] уточнить, помогали ли в проведении опроса свидетелей террористические или нелегальные вооруженные группы или связанные с ними лица, - отметил он. - По итогам изучения доклада у нас возникла уверенность в том, что первоначальные данные профессионалов, которые проводили оценки или пробы, были впоследствии какими-то людьми дополнены множеством утверждений от источников, не заслуживающих доверия. А выводы доклада в значительной степени противоречат изложенным в нем фактам".

"Мы призываем ОЗХО ответить на наши вопросы, без которых выводы доклада вызывают значительные сомнения", - сказал Григорьев.

Доклад, содержащий более 100 страниц, был распространен среди государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия 1 марта. Кроме того, документ через генсека ООН передан Совету Безопасности ООН. В докладе отмечается, что в сирийской Думе 7 апреля 2018 года был использован токсичный химикат, содержащий хлор, в качестве оружия.

Сообщения о применении химоружия в Думе распространил ряд НПО, в том числе организация "Белые каски". Минобороны РФ назвало ее источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции СБ ООН нанесли по Сирии массированные удары, заявив, что они являются ответом на предположительное применение химоружия в Думе. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады.