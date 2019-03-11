Постпред России: механизм ОЗХО признает Сирию ответственной за инцидент в городе Дума

ГААГА, 11 марта. /ТАСС/. Инцидент в городе Дума 7 апреля 2018 года может стать первой ситуацией, по которой обвинительный механизм Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сделает свои выводы. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Приходится констатировать, что эксперты ОЗХО [при подготовке доклада по Думе] не осмелились пойти наперекор США, Франции и Великобритании - самозванным вершителям правосудия, которые не хотели и не могли допустить ничего иного, кроме своей собственной версии о причастности сирийских властей к тому, что произошло в Думе 7 апреля 2018 года, - отметил дипломат. - Пусть в докладе ОЗХО сказано достаточно округло: есть, мол, предположение о том, что имело место применение хлора в качестве химоружия. Но сам факт уже говорит о многом: Дума в тот момент находилась под контролем боевиков, следовательно, фраза о применении там химического оружия однозначно готовит мировое общественное мнение к возложению ответственности за произошедшее на официальный Дамаск".

"Скорее всего, именно таким будет один из первых выводов атрибутивной (обвинительной) группы, созданной в недрах Техсекретариата ОЗХО под нажимом США и в грубом нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), - сказал постпред. - Понятно, что США и их союзники снова воспользуются этими явно предвзятыми выводами, виновные-то уже заранее назначены. Воспользуются для того, чтобы снова осуществлять односторонние силовые акции против законных сирийских властей".

"То, что они таким образом опять будут нарушать международное право, их абсолютно не смущает, - заметил Шульгин. - Они уже давно живут по своим, выдуманным ими же самими правилам, которыми они подменяют международное право".

"Но Россия в ОЗХО не собирается опускать руки, - добавил дипломат. - Будем делать все возможное и дальше, чтобы некогда успешная организация сумела преодолеть раскол в своих рядах, вызванный запредельной политизацией и деструктивной деятельностью западных партнеров. Мы положим все силы, чтобы организация вернула себе репутацию незаменимого разоруженческого форума".

Доклад ОЗХО

106-страничный доклад распространен 1 марта среди государств - участников КЗХО и передан Совету Безопасности ООН. В нем отмечается, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия.

Сообщения о применении химоружия в сирийской Думе распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Между тем Минобороны РФ назвало их источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля обследовали Думу, но не нашли там следов применения химического оружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база противовоздушной обороны, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.