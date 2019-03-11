Россия разделяет обеспокоенность Мьянмы угрозой терроризма

ЖЕНЕВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия разделяет озабоченность Мьянмы в связи с опасностью, которую представляют террористические организации для стабильности в Ракхайнской национальной области (РНО). Об этом заявила в понедельник в Женеве на 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель российской делегации Наталья Золотова.

"Разделяем озабоченность мьянманской стороны угрозами для безопасности и стабильности в РНО, исходящими от террористических и экстремистских организаций различной национально-религиозной окраски", - отметила она. Как подчеркнула дипломат, Москва поддерживает шаги Нейпьидо по углублению сотрудничества с международными и региональными организациями по нормализации гуманитарной обстановки и создания условий для возвращения перемещенных лиц. В России исходят из того, что ключевым фактором в решении проблемы перемещенных лиц, находящихся на территории Бангладеш, должно быть "дальнейшее развитие взаимодействия между Нейпьидо и Даккой", а роль международного сообщества должна заключаться в оказании им "конструктивного содействия по имплементации имеющихся двусторонних договоренностей".

Золотова отметила планомерную деятельность Мьянмы "по созданию инфраструктуры для приема и обустройства репатриантов", позитивно оценила первые шаги Независимой комиссии по расследованию, учрежденной правительством страны с целью объективной проверки информации о правонарушениях на территории РНО. Российская делегация на сессии СПЧ высказалась за "деполитизированный и неконфронтационный подход при обсуждении мьянманской проблематики, в том числе в ее гуманитарном и правозащитном аспекте".

Между тем выступившая в понедельник на сессии спецдокладчик ООН по Мьянме Янги Ли призвала Совет Безопасности ООН передать рассмотрение ситуации в Мьянме в Международный уголовный суд, одной из стран - участниц МУС или группе стран. "Жертвы не должны вынужденно находиться в чистилище вследствие международного бездействия", - сказала она. По ее словам, если будет невозможно рассмотреть ситуацию с бежавшими из Мьянмы представителями народности рохинджа в МУС, то нужно создать независимый трибунал.

В свою очередь, представитель Мьянмы в выступлении на сессии подверг критике Янги Ли, обратив внимание на отсутствие беспристрастности в ее деятельности. По этой причине власти страны были вынуждены прекратить с ней сотрудничество, пояснил дипломат.

Ситуация в штате Ракхайн

Ситуация в штате Ракхайн в Мьянме обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. В прошлом в Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами рохинджа и местными буддистами. Согласно официальным данным, новая волна насилия привела к гибели более 400 человек, а из Мьянмы в Бангладеш, по информации ООН, бежали более 720 тысяч рохинджа.