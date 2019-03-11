Госдума рассмотрит законопроекты о доплатах к пенсиям и о наказании для главарей ОПГ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник в первом чтении рассмотрит правительственный законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума, а также президентские поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания для главарей преступных группировок.

Как отметил ранее первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев, речь в предложенной кабмином инициативе "идет о перерасчете пенсий", о чем президент России Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному Собранию. "Эта ситуация связана с тем, что на сегодняшний день в соответствии с законодательством пенсионер в России не получает пенсию ниже прожиточного минимума. Следовательно, пенсионерам устанавливается соответствующая доплата из регионального или из федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный", - сказал он.

Это привело к тому, что после очередной индексации, которая была проведена 1 января, "у людей вырос размер пенсий и, таким образом, сократился размер этой доплаты". "Они не почувствовали роста пенсии, на который рассчитывали после принятия столь горячо обсуждавшегося в обществе закона об изменении параметров пенсионной системы", - констатировал Исаев. В связи с этим правительством был подготовлен и внесен законопроект, согласно которому из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера исключаются суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат. Они будут выплачены сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал данный законопроект. Как сообщил журналистам в понедельник первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, практически от всех субъектов РФ поступили положительные заключения и отзывы. Ожидается, что второе чтение документа пройдет 19 марта, а третье - 21 марта, и в таком случае Совет Федерации сможет рассмотреть его уже 27 марта. Перерасчет пенсий будет осуществлен задним числом и пенсионеры получат выплаты в мае-июле этого года.

Наказание для "воров в законе"

Одновременно Госдума рассмотрит во втором, основном чтении проект резонансного закона, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов и лидеров организованных преступных групп (ОПГ). Инициатива была внесена на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным.

Основной новеллой законопроекта является введение отдельного уголовного наказания за "звание" главаря преступного клана или его подразделения. В Уголовный кодекс РФ вводится новая статья 210.1, где оговаривается ответственность за сам факт "занятия высшего положения в преступной иерархии". "Такое преступление будет караться лишением свободы от 8 до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн рублей. Применение условного осуждения к таким лицам исключается", - пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он добавил, что действующее законодательство подразумевает наказание для представителей высшего криминалитета только при совершении конкретных преступлений: создания ОПГ, руководства и регулирования ее деятельности, раздела сфер влияния и доходов. "В ином случае они не могут быть привлечены к ответственности по УК РФ. Поэтому такие лица, являясь лидерами преступного мира, зачастую уходят от ответственности", - отметил депутат.

Кроме того, ужесточается ответственность за участие в так называемых "сходках" криминальных авторитетов, вплоть до лишения свободы до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей. К редакции второго чтения были предложены исключительно юридико-технические правки, сообщил Крашенинников.

Право на алименты и отсрочку

Помимо этого, в третьем чтении Госдума рассмотрит предложенный группой депутатов законопроект о сохранении права граждан предпенсионного возраста на получение алиментов по нетрудоспособности после изменения параметров пенсионной системы. Документом предлагается сохранить на прежнем уровне возраст, с которого граждане, не имеющие доходов, приобретают право на алименты по нетрудоспособности: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, это право будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста.

Еще один законопроект третьего чтения, внесенный в повестку заседания палаты, позволяет молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате, а потом в магистратуре. Документ также предоставит гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профессионального образования.