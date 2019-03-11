Лавров обсудит с главой МИД Австрии развитие экономического сотрудничества и Венесуэлу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль, которая в эти дни находится в российской столице с рабочим визитом.

Как сообщили в российском дипведомстве, центральными темами встречи станут график предстоящих политических контактов, перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, формирование новых контуров европейской безопасности, в частности, в свете выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также урегулирование внутриукраинского кризиса. Не останется без внимания и нынешняя ситуация в Венесуэле, позиции по которой у Москвы и Вены сегодня очевидно расходятся. Кроме того, по итогам переговоров министры подпишут совместное заявление о создании российско-австрийского форума "Сочинский диалог" - новой платформы для установления и развития прямых контактов между представителями гражданского общества двух стран.

Примечательно, что изначально визит главы МИД Австрии в Москву был запланирован на конец 2018 года, однако был перенесен из-за дела о предполагаемом шпионаже бывшего полковника австрийской армии в пользу России. В ноябре 2018 года в австрийских СМИ появилась информация о расследовании в отношении отставного полковника, который на протяжении последних 20 лет якобы передавал российской военной разведке информацию о военной авиации республики, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Расследование по данному делу продолжается и по сей день, но, как подчеркнули в МИД России, отношения между Москвой и Веной уже вернулись в позитивное русло.

Подтверждение нормализации двусторонних отношений - визит Лаврова в Австрию, который также состоится на этой неделе. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Вене российский министр примет участие в 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, где призовет международное сообщество к консолидации усилий в противодействии таким вызовам, как распространение наркотиков посредством интернета, появление новых психоактивных веществ, а также финансирование терроризма за счет наркотрафика.

Гибкость в санкциях

Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств особое внимание уделят торгово-экономическому сотрудничеству двух стран. В этой связи на Смоленской площади отметили позицию Вены по вопросу антироссийских санкций. "Австрия неизменно скептически оценивает санкционные методы воздействия на Россию, всецело осознавая не только их бесполезность, но и очевидный вред для европейской экономики, - указали в МИД. - Эту позицию разделяют все основные политические силы страны, общественные деятели и подавляющее большинство представителей деловых кругов".

Сама Кнайсль неоднократно заявляла, что в данном вопросе ее страна выступает за гибкость, так как последствия экономических санкций очень сильны. Так, в период с 2014 по 2017 год австрийский экспорт в РФ сократился на треть.

Однако последние несколько лет ситуация начала улучшаться, и, по данным российского дипведомства, в прошлом году товарооборот между Москвой и Веной вырос на 42,7%, составив 5,8 млрд долларов США. "При этом экспорт России в Австрию увеличился на 79,6% - до уровня 3,4 млрд долларов США, а импорт из Австрии возрос на 10,8% - до 2,4 млрд долларов", - информировали в МИД.

Кроме того, Вена не является инициатором новых санкций против Москвы. После инцидента в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года именно глава австрийского МИД высказалась за изучение всех элементов этого дела для получения полной картины произошедшего.

Стоит также отметить, что в рабочей программе правительства Австрии на 2017-2022 гг. поставлена цель принимать активные меры для упразднения санкций, введенных в отношении России в связи с конфликтом на Украине. Вместе с тем, по мнению официальных лиц страны, их полная отмена пока нереальна.

Поддержка проектов

Тема сотрудничества Москвы и Вены в сфере энергетики также займет особое место на встрече Лаврова и Кнайсль. Как заявили в МИД РФ, энергетическое взаимодействие двух стран, отметившее в прошлом году свое 50-летие, проверено временем и уверенно развивается - на основании действующих контрактов суммарный объем поставок из России в Австрию за 2018 год составил рекордные 12,3 млрд кубических метров газа.

В этой связи примечательна позиция Вены по реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", который должен быть построен до конца 2019 года. Несмотря на уже неприкрытое политическое давление на всех участников проекта, Австрия поддерживает его строительство, так как он обеспечит надежные поставки газа европейским потребителям. По словам вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе, поддержка данного проекта соответствует интересам как Австрии, так и других стран Европы. "У Европейского союза должна оставаться свобода принятия решений, даже если за его пределами это может кому-то не нравится", - указал он, добавив, что отнюдь не самая дорогая стоимость российского газа также является аргументом в пользу "Северного потока - 2".

Важную роль в развитии экономического сотрудничества между РФ и Австрией играет и его межрегиональный компонент. Так, практика проведения презентаций российских регионов в Австрии и поездок представителей австрийских деловых кругов в рамках бизнес-миссий в Россию носит сегодня регулярный характер. Например, за последние полгода проведено порядка двадцати таких взаимных акций.