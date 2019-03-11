Посол РФ в США заявил, что для сохранения ДРСМД Москва сделала все возможное

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Россия сделала все возможное, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"Мы сделали - и я хотел бы это подчеркнуть - мы сделали все возможное, чтобы сохранить договор, учитывая его важность с точки зрения поддержания стратегической стабильности в Европе, а также в мире", - отметил он. Глава дипломатической миссии также подчеркнул, что Москва "приняла практически беспрецедентные меры прозрачности, которые находились далеко за рамками" ее обязательств по договору.

Российский посол обратил внимание, "что все началось с 1999 года, когда Соединенные Штаты испытали ударные беспилотные летательные аппараты, которые имели те же характеристики, что и крылатая ракета наземного базирования, запрещенная договором". Вашингтон, продолжил посол, публично заявлял, что нуждался в такой ракете для противостояния Китаю. "Но в то же время Соединенные Штаты хотели найти предлог, и предлог был найден, они сочинили сказку о так называемой российской ракете 9М729 (которая, по мнению Вашингтона, нарушает ДРСМД - прим. ТАСС), - отметил глава российского дипломатического представительства. - Очень важно понять, что стоит за этими решениями Соединенных Штатов".

Антонов заявил, что "последствия ликвидации ДРСМД будут очень серьезными для российско-американских и международных отношений".

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона о несоблюдении ею ДРСМД и предъявляет встречные претензии относительно выполнения Соединенными Штатами условий договора.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога. 4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД, а пресс-служба Кремля сообщила, что документ подписан по причине необходимости принятия мер из-за нарушения Вашингтоном обязательств по договору.