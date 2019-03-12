МИД России направил Украине ноту со списком нарушений Киевом Договора о дружбе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России в связи с прекращением по инициативе Киева действия с 1 апреля Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве направило ноту украинской стороне со списком ее нарушений документа.

Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии внешнеполитического ведомства РФ.

"Все это [список нарушений Договора Киевом] мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины, - отметили в министерстве. - Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле. Ведь все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с "агрессором" нарушают основополагающие права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор".

Стремление в НАТО

Как указали в МИД, несмотря на заявления украинской стороны о том, что якобы Россия нарушила соглашение, именно Киев систематически не соблюдал условия договора. "Допускаем, что договор мог несколько устареть, все-таки подписан он был более 20 лет назад. Но произошло это явно не по вине Москвы, которая всегда заявляла о готовности к переговорам и обсуждению конкретных предложений по модернизации договорно-правовой базы, включая Договор о дружбе 1997 года", - заявили в министерстве.

Так, в нарушение положений соглашения "не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны", а также не допускать, "чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой стороны" Украина в 2004 году ратифицировала меморандум в отношении обеспечения поддержки операций НАТО, а в 2005 году внесла поправки в военную доктрину страны, предполагающие вступлении в НАТО как стратегическую цель государства. Также был принят закон о внесении изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса на приобретение полноправного членства в НАТО. При консультации с Москвой, подразумевающиеся Договором о дружбе, не проводились, подчеркнули в МИД РФ.

Притеснения русского языка

Украина грубо и систематически притесняет национальные, культурные и языковые меньшинства страны, продолжили в российском дипведомстве. В частности, Киев не выполняет свое обязательство по Договору о дружбе о создании равных возможностей и условий для изучения русского языка в стране. "Вместо этого майданные власти на протяжении ряда лет ведут целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины", - заявили в министерстве.

В качестве примеров подобных действий украинских властей в МИД РФ назвали закон "О кинематографии", позволяющий запрещать на Украине показ российских фильмов и сериалов, посвященных российским силовым структурам, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года; закон о языковых квотах на телевидении, устанавливающий минимальную 75% квоту на телевещание на украинском языке.