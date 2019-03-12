Толстой предложил пересмотреть нормы Конституции о главенстве международного права

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") предложил задуматься о пересмотре нормы Конституции РФ о верховенстве международного права над национальным законодательством в контексте усиливающихся выпадов в адрес России со стороны международных структур.

"Может быть, пора задуматься о том, чтобы в рамках обсуждения нашей 25-летней Конституции обсудить, каким образом должен функционировать пункт 4 статьи 15, в котором говорится о том, что международное право имеет верховенство над национальным", - сказал Толстой, выступая во вторник в рамках утренних десятиминуток, отведенных фракциям для политических выступлений.

Он указал на различные инициативы, выдвигаемые в международных парламентских организациях с целью очернения России. "Подобные резолюции, доклады в адрес России, которые я перечислил, фактически в свое время мы признали важнее собственных решений", - считает парламентарий. "Возможно, настало время предметно обсудить подобные положения нашего Основного закона", - подчеркнул зампредседателя Госдумы, курирующий международную деятельность нижней палаты парламента.

Толстой напомнил, что недавно российская делегация приняла участие в работе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. "Вслед за Парламентской ассамблеей Совета Европы лейтмотивом всей работы вновь становится обвинение России в агрессии, - констатировал он. - Это Керчь, это давление на независимые страны Прибалтики, Украину с открытием "Северного потока - 2", создание в ОБСЕ очередной комиссии по расследованию гибели Бориса Немцова, в которую будут поставлять свои материалы общественные организации, существующие и так на западные гранты".

"Все эти заявления и действия в наш адрес никак нельзя назвать ни критикой, ни партнерством. Это откровенное и самое наглое хамство, на которое еще способны современные европейские политики", - уверен депутат.

В качестве другого примера он назвал предложенный депутатом из Латвии проект резолюции Европарламента, в которой "Россия обвиняется во всех грехах: в поддержке Brexit, во вмешательстве в процесс демократии в Европе". "Доказательства и факты не приводятся. Главное - сохранить санкции в отношении нашей страны", - добавил депутат. Толстой при этом указал на то, что в данной резолюции предлагается "активизировать поддержку неправительственных организаций, блогеров, журналистов, занимающихся расследованиями в России".