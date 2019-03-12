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Госдума уточнила порядок присвоения классных чинов юстиции и дипломатических рангов

Законопроект предлагает, в частности, прописать, что гражданским служащим классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект об уточнении порядка присвоения классных чинов юстиции и дипломатических рангов.

Как отмечается в пояснительных материалах, сейчас некоторым федеральным государственным гражданским служащим присваиваются дипломатические ранги в соответствии с законом о прохождении госслужбы в МИД РФ, а не в рамках базового закона о госслужбе. Кроме того, аналогичная ситуация сложилась с присвоением классных чинов юстиции в госорганах и аппаратах федеральных судов - это делается на основании президентского указа от 2007 года.

Документом в базовом законе о госслужбе предлагается закрепить, что "классные чины юстиции присваиваются федеральным гражданским служащим, замещающим должности, квалификационным требованием для замещения которых является юридическое образование". Уточняется, что дипломатические ранги присваиваются в рамках закона о госслужбе в системе Министерства иностранных дел.

Кроме этого, в законе предлагается прописать, что гражданским служащим, замещающим должности на определенный срок полномочий и назначаемым президентом РФ, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.

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