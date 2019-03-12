Комитеты Совфеда рекомендовали палате назначить Захарова заместителем генпрокурора России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и Комитет Совфеда обороне и безопасности рекомендовали палате назначить прокурора Московской области Алексея Захарова заместителем генерального прокурора РФ после предварительного обсуждения его кандидатуры на заседании во вторник.

"Прошу рассмотреть вопрос о назначении госсоветника юстиции второго класса Захарова Алексея Юрьевича заместителем генерального прокурора РФ", - сказал на заседании комитета полпред президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев.

Кандидатура была поддержана членами комитетов единогласно.

Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении замгенпрокурора на заседании 13 марта. Согласно Конституции РФ, назначение генпрокурора и его заместителей относится к компетенции верхней палаты парламента.