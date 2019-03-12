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Спор вокруг Курил
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Песков: переговоры России и Японии не касаются вопроса передачи Южных Курил

По словам представителя Кремля, в публикациях СМИ о переговорах Москвы и Токио много домыслов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Переговоры РФ и Японии касаются не вопроса передачи южных Курильских островов, а заключения мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию РБК о том, что в Кремле в рамках переговоров с Японией отказались рассматривать возможность передачи Курил, Песков заявил: "Речь не идет о том, чтобы отдавать или не отдавать острова. Речь идет о том, что ведется весьма скрупулезная работа с японскими партнерами по теме заключения мирного договора. Такой вопрос стоит на повестке дня, и в этом направлении ведется работа".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что по вопросу возможности передачи южных Курильских островов Японии "пока нет никаких модальностей, никаких запросных позиций - ведется очень терпеливая спокойная работа".

В целом, по словам Пескова, публикации о переговорах Москвы и Токио носят характер политологических рассуждений, в которых много домыслов. Представитель Кремля указал, что "подобного рода переговоры могу вестись годами, они очень сложные по своей текстуре, и, как правило, в интересах продолжения этих переговоров на промежуточных этапах какой-то детальной информации не предоставляется, не будет она наверняка предоставляться и в этом случае".

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"Все, что вы читаете относительно российско-японских отношений и тех вопросов, которые сейчас стоят на повестке дня, относится скорее к сфере политологических экспертных рассуждений. Они [такие публикации в СМИ] зачастую не имеют ничего общего с характером и содержанием переговоров, которые сейчас ведутся. Там очень много абстрактных домыслов", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков напомнил, что согласно социологическим опросам, большинство россиян выступают против передачи остовов Японии, отметив, что не принимать во внимание эту позицию нельзя. Он еще раз подчеркнул, что в ходе переговоров не стоит вопроса: "передавать острова или нет". По его словам, "задача экспертов [принимающих участие в переговорном процессе] - договориться о заключении мирного договора".

В новость были внесены изменения (13:17 мск) — добавлена информация по тексту

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