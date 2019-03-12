Песков: переговоры России и Японии не касаются вопроса передачи Южных Курил

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию РБК о том, что в Кремле в рамках переговоров с Японией отказались рассматривать возможность передачи Курил, Песков заявил: "Речь не идет о том, чтобы отдавать или не отдавать острова. Речь идет о том, что ведется весьма скрупулезная работа с японскими партнерами по теме заключения мирного договора. Такой вопрос стоит на повестке дня, и в этом направлении ведется работа".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что по вопросу возможности передачи южных Курильских островов Японии "пока нет никаких модальностей, никаких запросных позиций - ведется очень терпеливая спокойная работа".

В целом, по словам Пескова, публикации о переговорах Москвы и Токио носят характер политологических рассуждений, в которых много домыслов. Представитель Кремля указал, что "подобного рода переговоры могу вестись годами, они очень сложные по своей текстуре, и, как правило, в интересах продолжения этих переговоров на промежуточных этапах какой-то детальной информации не предоставляется, не будет она наверняка предоставляться и в этом случае".