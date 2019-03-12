Лавров назвал провокацией заявления о твердом намерении России выйти из Совета Европы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Утверждения ряда британских и украинских представителей о твердом намерении России выйти из Совета Европы (СЕ) являются провокацией. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Я слышал, что меньшинство (в СЕ - прим. ТАСС) пытается заблокировать развязку и продолжает требовать наказать Россию, а также отделаться подачками в виде разрешения нам в порядке исключения где-то там проголосовать без возвращения нашим парламентариям всей полноты их прав по уставу Совета Европы, - отметил министр. - Это русофобское меньшинство пытается всех убедить, что Россия уже махнула рукой на Совет Европы и решила твердо из него выходить. Это неправда, это провокация, за которой стоят, прежде всего, наши британские коллеги, украинские соседи и три-четыре страны, традиционно следующие русофобской линии Вашингтона".