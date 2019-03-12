Лавров надеется на сохранение механизма стабильности в Европе на фоне выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что механизм стратегической стабильности в Евро-Атлантическом регионе удастся сохранить в условиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Рассмотрели проблематику, которая складывается в сфере стратегической стабильности в условиях, когда США ведут курс на выход из ключевых договоренностей в этой важнейшей сфере. Рассчитываем, что дискуссии, которые продолжаются и в ОБСЕ, и в контексте наших отношений с западными партнерами, позволят не допустить развала того механизма, который в сфере стратегической стабильности был создан и который обеспечивал безопасность в Евроатлантике долгие, долгие десятилетия", - сказал он.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога. 4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД, а пресс-служба Кремля сообщила, что документ подписан по причине необходимости принятия мер из-за нарушения Вашингтоном обязательств по договору.