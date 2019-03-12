Лавров: США могут ввести против Европы санкции за отказ от помощи в борьбе с влиянием РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что США могут ввести санкции в отношении европейских союзников в случае отказа принимать помощь от Вашингтона для борьбы с "российским влиянием".

"Не знаю, насколько понравится странам - адресатам этой инициативы, что их хотят купить. Зная нынешние манеры, которые в Вашингтоне сейчас преобладают, не исключаю, что если они [страны Европы] откажутся от навязываемой им помощи, то против них введут санкции. Поэтому им надо выбирать", - заявил Лавров во вторник по итогам переговоров с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

"То, что мы видим в запросе администрации [США] в рамках бюджета на следующий год, это, конечно же, не дипломатия. Либо это современная американская дипломатия, которая сводится либо к угрозам, либо к санкциям, либо, как выясняется, к попытке купить союзников. Решать прежде всего американскому законодателю, американским налогоплательщикам, насколько это отвечает их интересам", - сказал он.

Как предположил Лавров, США хотят финансово поддержать Европу, чтобы оказывать там "вместо [российского] злонамеренного свое добронамеренное влияние".

Ранее американский президент Дональд Трамп в бюджетном запросе к Конгрессу на 2020 финансовый год попросил выделить $500 млн на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе. В документе также говорится, что приоритет Соединенных Штатов - "стратегическое противостояние России и Китаю".