Матвиенко обсудила с послом США возможность нормализации двусторонних отношений

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела во вторник встречу с послом США в РФ Джоном Хантсманом. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который принимал участие во встрече.

"Встреча состоялась по просьбе американской стороны, обсуждались двусторонние отношения и роль межпарламентского диалога в их возможной нормализации", - сказал Косачев.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам заявлял, что сенаторы готовы встретиться с послом США в РФ, если с его стороны поступит такое предложение. Косачев отметил, что такие встречи обычно проходят по просьбе американской стороны.

На пресс-конференции в конце декабря прошлого года Матвиенко заявила, что делегация Совета Федерации готова к визиту в США, если поступит соответствующее предложение от американских парламентариев. Вместе с тем спикер отметила, что серьезные межпарламентские контакты с американскими коллегами вряд ли возможны до прекращения антироссийской истерии в Вашингтоне.