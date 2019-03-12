В Чечне считают безосновательными заявления Совета Европы о пытках на Северном Кавказе

ГРОЗНЫЙ, 12 марта. /ТАСС/. Заявления комитета Совета Европы по предупреждению пыток (ЕКПП) о том, что в регионах Северного Кавказа якобы плохо обращаются с теми, кто содержится под стражей, являются безосновательными. Об этом ТАСС сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

Ранее комитет Совета Европы по предупреждению пыток призвал российские власти принять решительные меры с целью искоренения практики плохого обращения с содержащимися под стражей лицами со стороны сотрудников правоохранительных органов в Чечне и в других республиках СКФО.

"Мы глубоко признательны господину Келли [Марк, второй вице-президент ЕКПП] и его коллегам из ЕКПП за озабоченность состоянием дел в пенитенциарной системе России и на Северном Кавказе в частности, я это говорю совершенно искренне. Однако вызывает определенное недоумение, когда такие серьезные обвинения в адрес суверенного государства не подкрепляются конкретной и исчерпывающей доказательной базой. Это было бы интересно не только нашим европейским партнерам, но и, собственно, тем, кто отвечает за порядок в российских тюрьмах", - сказал чеченский министр, добавив, что заявления являются безосновательными.

В 2017 году ЕКПП инспектировал места лишения свободы в Чеченской Республике. Позднее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что делегация не нашла подтверждений того, что в регионе совершались "внесудебные казни".