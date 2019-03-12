{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко сказала послу США, что Россия готова к возобновлению парламентских контактов

Встреча прошла в Совфеде по инициативе американской стороны

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с послом США Джоном Хантсманом во вторник сказала ему, что Россия готова к возобновлению двусторонних парламентских контактов. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Встреча Матвиенко с Хантсманом прошла в СФ по инициативе американской стороны. "Как отмечалось на встрече, очень важно возобновление диалога на всех уровнях, в том числе по линии парламентов. Обсуждалась идея возможных встреч соответствующих делегаций в рамках международных парламентских форумов с участием двух стран. По словам Валентины Матвиенко, Россия готова к возобновлению парламентских контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе беседы обсуждались перспективы российско-американских отношений. "С российской стороны подчеркивалось, что их дальнейшее ухудшение напрямую противоречит национальным интересам двух стран и создает дополнительные угрозы для международной стабильности и безопасности", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на встрече отмечалось, что движение вперед в российско-американских отношениях возможно только на принципах равенства и уважительного отношения к интересам двух стран.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСШАРоссияХантсман, Джон
В Чечне считают безосновательными заявления Совета Европы о пытках на Северном Кавказе
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров отметил, что обвинения со стороны комитета Совета Европы не подкреплены доказательной базой
Читать полностью