Слуцкий: Европарламент одобрил доклад по отказу от партнерства с Россией в интересах США

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что Европарламент отстаивает интересы Вашингтона, а не европейских избирателей, отказываясь от стратегического партнерства с Россией.

"Европарламент решил отпраздновать пятилетие присоединение Крыма к РФ принятием очередной антироссийской резолюции. Надо признать, было бы самонадеянно ждать чего- то другого от законодательного органа, совсем недавно признавшего президентом Венесуэлы самозванца [Хуана] Гуайдо. И в этом вопросе, и в вопросе сотрудничества с Россией ЕП стоит, скорее, на страже политических и экономических интересов Вашингтона, а не европейских избирателей", - заявил Слуцкий журналистам во вторник, комментируя принятие резолюции по докладу о свертыванию проекта "Северный поток - 2" и отказу от стратегического партнерства с Россией.

При этом глава комитета обратил внимание, что "решения Европарламента не обладают окончательной юридической силой". "Призывы свернуть "Северный поток - 2" или отказаться от стратегического партнерства с РФ остаются пока только призывами, хотя и крайне русофобского характера. Это не удивительно, учитывая, что доклад был подготовлен евродепутатом из Латвии Сандрой Калниете, известной своей абсолютной необъективностью в отношении России", - отметил Слуцкий.

Он также добавил, что "нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что соответствующая резолюция принимается под занавес действующего созыва ЕП". "Уходящие европарламентарии, осознавая бесполезность всех санкционных мер против нашей страны, пытаются выжать последние крохи политической выгоды для себя на антироссийском популизме. Давайте подождем выборов в Европарламент в мае, и тогда будем делать дальнейшие прогнозы и выводы. Уверен, что туда придут в том числе здравомыслящие и заинтересованные в процветании общего европейского континента люди", - заключил Слуцкий.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию по докладу, где говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", а Россия более не признается стратегическим партнером Евросоюза.