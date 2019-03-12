Минюст включил саратовский еврейский благотворительный центр в реестр НКО-иноагентов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Общественная организация "Саратовский областной еврейский благотворительный центр "Хасдей Ерушалаим" включена в реестр НКО-иноагентов. Об этом во вторник сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

"12 марта 2019 года Минюст России в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" включил общественную организацию "Саратовский областной еврейский благотворительный центр "Хасдей Ерушалаим" (Милосердие) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение было принято по итогам поступившего от организации заявления.

Согласно информации, размещенной в Facebook организации, благотворительный центр был основан 1 сентября 1997 года. Отмечается, что миссией "Хасдей Ерушалаим" является "возрождение еврейских традиций на территории Саратовской области путем реализации культурно-просветительских программ и оказание адресной помощи членам еврейской общины на принципах благотворительности, милосердия и ответственности друг за друга".