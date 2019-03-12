Небензя указал на сомнения в конструктивности роли Евросоюза в мире

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы накопился ряд вопросов к возможности Евросоюза играть конструктивную роль в мире.

"За последние годы накопился целый ряд вопросов о способности Евросоюза играть конструктивную роль на континенте и в мире в целом, - отметил он во вторник выступая на заседании Совбеза ООН по взаимодействию Евросоюза со всемирной организацией с участием главы европейской дипломатии Федерики Могерини. - Создается впечатление, что это солидное и экономически мощное объединение никак не может нащупать самостоятельную политическую линию".