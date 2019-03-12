Песков не комментирует сообщения о возможной новой волне отставок губернаторов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность новой волны отставок глав регионов РФ.

Ранее во вторник издание "Проект" сообщило в своем Telegram-канале со ссылкой на источники, что в марте - апреле якобы планируется отставка от двух до шести губернаторов.

"Без комментариев", - ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС, действительно ли в ближайшие недели планируется серия отставок глав регионов РФ.

В 2018 году смена губернаторов произошла в 20 российских регионах, при этом больше всего ротаций было в сентябре - октябре (12 регионов). В общей сложности в течение года 14 глав субъектов РФ покинули посты по собственному желанию, один - глава Хакасии - в связи с истечением срока полномочий. Еще трое губернаторов были назначены членами нового состава правительства РФ, двое лишились своих постов, проиграв выборы. Несколько волн ротаций губернаторов было и в 2017 году.