СФ рассмотрит законы о блокировке недостоверных новостей и хостелах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит несколько резонансных законов, в том числе о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России, недостоверных и искажающих факты новостей, а также запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов.

Кроме того, верхняя палата примет решение о назначении заместителя генерального прокурора РФ в присутствии главы надзорного ведомства Юрия Чайки.

В ходе правительственного часа перед сенаторами с докладом о мерах по устойчивому развитию сельских территорий выступит вице-премьер Алексей Гордеев. В рамках "часа субъекта РФ" запланированы выступления врио главы Башкирии Радия Хабирова и председателя регионального парламента Констатина Толкачева, а также доклад о проекте постановления СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Башкортостан". С ним выступит глава комитета верхней палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Закон о недостоверных новостях

Авторами инциативы о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей выступили глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. Документ вводит запрет на распространение в интернете "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений". Речь идет об информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, а также угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

Перед пленарным заседанием СФ комитет поддержал документ, а также поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые предлагают ввести ответственность за распространение недостоверных новостей. Согласно поправкам, граждан предполагается штрафовать на сумму от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, должностных лиц - на 60-200 тыс. рублей, а юридические лица - на 200-500 тыс. рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения.

Закон об оскорблении государственных символов

Профильным комитетом по этому закону также выступил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, который во вторник рекомендовал верхней палате одобрить документ. Основными авторами инициативы стали Клишас, Бокова и Вяткин.

В документе определен порядок ограничения доступа к информации, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам власти". При обнаружении в интернете подобных материалов генеральный прокурор России или его заместители должны будут обращаться в Роскомнадзор с требованием удалить эту информацию.

Одновременно комитет поддержал введение административной ответственности за оскорбление государственных символов и институтов. Поправки вносятся в статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). Так, за "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ", в первый раз может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

При повторном нарушении размер штрафа возрастает до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.

Споры вокруг закона о хостелах

Главной интригой 454-го пленарного заседания Совета Федерация станет вопрос о законе, вводящем запрет предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. На заседаниях профильного комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитета по социальной политике (который стал соисполнителем) сенаторы, рассматривавшие документ, голосовали единогласно. Разница была лишь в том, что члены комитета по соцполитике рекомендовали отклонить инициативу.

"Мы концептуально поддерживаем законопроект, но у нас других формулировок быть не может, кроме как отклонить документ с созданием согласительной комиссии для увеличения срока переходного периода перед вступлением закона в силу", - сказал на заседании глава комитета по соцполитике Валерий Рязанский.

Он добавил, что за десять дней (срок вступления закона в силу после официального опубликования) бизнес не сможет адаптироваться к новым условиям. Сенаторы предлагают установить в качестве срока вступления закона в силу конец 2019 года. Позже с рекомендацией палате отклонить закон выступил и комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

На пленарном заседании с докладом по закону о хостелах будет выступать профильный комитет, который поддержал документ. После этого по закону смогут высказаться остальные сенаторы.