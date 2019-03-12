Французские политики во главе с Тьерри Мариани посетят Крым

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани прибыла в Москву и днем в среду вылетает в Крым. Их визит продлится до 16 марта.

Как сообщил сопровождающий делегацию глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в ее состав входят почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа. В рамках программы запланированы встречи с руководством Госсовета Республики Крым и членами молодежного парламента полуострова, посещение французского воинского кладбища и культурного центра "Альянс франсез".

"Французские политики будут в Крыму в канун пятилетнего юбилея присоединения полуострова к РФ. Они вновь выйдут на набережные Ялты и Севастополя, где смогут встретиться с простыми крымчанами и поговорить о том, как им живется в России", - сказал депутат.

Слуцкий напомнил, что Мариани уже дважды возглавлял делегации политиков Франции, которые побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах. "Благодаря этим поездкам Европа узнала правду о "крымской весне" и о возвращении Крыма в родную гавань", - добавил он.

"Многие из этих политиков были лишены потом ключевых полномочий в парламентских структурах или вовсе потеряли мандаты депутатов Национального собрания Франции, но от этого они не перестали служить истине и верить в здравый смысл, а не агиткам Госдепа", - заключил российский парламентарий.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

