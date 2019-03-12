МИД РФ ждет от посла Великобритании ответов на вопросы по инциденту в Солсбери

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. МИД РФ надеется в ближайшее время услышать от посла Великобритании в Москве Лори Бристоу ответы на вопросы по инциденту в Солсбери. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своей странице в "Фейсбуке".

Бристоу во вторник дал интервью газете "Коммерсант", в котором высказался об инциденте с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года, а также о смерти в 2006 г. в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По

мнению МИД, посол, отвечая на вопросы журналиста, обвинил в случившихся событиях российскую сторону, хотя подчеркивал, что не может каким-либо образом своими высказываниями оказывать влияние на следствие. "И это не является влиянием своими публичными выступлениями на результаты ведущегося следствия?", - задались вопросом на Смоленской площади.

"Надеемся в ближайшее время услышать от посла Великобритании в Москве четкие ответы по существу на обозначенные нами проблемы, а не туманные речи на тему "Russians did it" (англ. "русские сделали это" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении МИД. В российском дипведомстве подчеркнули, что вопросы российской стороны к британским властям по этому делу до сих пор остаются без должной реакции.

3 марта посольство РФ в Лондоне опубликовало на своем сайте доклад "Солсбери: вопросы без ответа", приуроченный к первой годовщине инцидента с отравлением Скрипалей. В документе излагается подробная хронология событий, включая сам инцидент, международную реакцию на него, ход расследования, дипломатическую переписку между Москвой и Лондоном.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании он обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ" (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ). Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.